tragedia nel centro di arrampicata giovane precipita e resta paralizzato il titolare della palestra alla sbarra

Rimasto paralizzato per la caduta da una parete di arrampicata nella palestra "Big Walls Asd" di Brugherio. Per questo tragico incidente, accaduto il 6 luglio 2022 a un 26enne originario di Taiwan, ora deve rispondere di lesioni colpose gravissime in un processo al Tribunale di Monza il titolare del centro sportivo Gian Battista Bissi, 69 anni, esperto esploratore, alpinista e arrampicatore. È sua la prima ripetizione della via dei Ragni di Lecco sull'Alpamajo, alto 5.947 metri, in Perù nel 1985. Una passione culminata nel 2023 con la spedizione al campo base dell'Everest, dove ha portato tutta la sua squadra di 16 persone.

