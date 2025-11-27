Un’aggressione in piena regola e in pieno giorno, nel cuore del quartiere Gad. Tutto ‘collegato’ ad una tragedia di poche ore prima. E’ quanto accaduto giovedì mattina, intorno alle 10, con vittima un signore e sua moglie: entrambi minacciati e colpiti da un gruppo di giovani stranieri, per un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Tragedia, muore in strada davanti agli amici: indagini in corso. Poi l'aggressione ai coniugi