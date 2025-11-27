Tragedia in un appartamento ad Avellino | giovane straniero trovato morto
Avellino, 27 novembre 2025 - Il corpo privo di vita di un giovane di nazionalità straniera è stato rinvenuto in un appartamento al primo piano di un palazzo situato tra via Stanislao Esposito e via Tagliamento, ad Avellino.Intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordineSul posto sono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
