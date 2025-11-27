Tragedia in Cina | treno travolge operai sui binari in 11 perdono la vita

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente devastante nella provincia dello Yunnan. Undici operai hanno perso la vita e altri due sono rimasti feriti in un drammatico incidente avvenuto questa mattina, giovedì 27 novembre, nella provincia cinese dello Yunnan. Un treno in transito ha investito un gruppo di lavoratori impegnati lungo i binari. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento e le autorità locali hanno aperto un’indagine ufficiale. Il convoglio utilizzato per test sismici li ha travolti. Secondo quanto riferito dall’emittente statale Cctv, a essere coinvolto è stato un treno destinato ai test sulle apparecchiature sismiche, che ha colpito in pieno gli operai nella stazione di Luoyang, nel capoluogo provinciale Kunming. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

