Tragedia al Policlinico di Palermo | morto l’operaio precipitato dal terzo piano
E’ morto l’operaio di Belmonte Mezzagno vittima tre giorni fa di un incidente sul lavoro al Policlinico di Palermo. Giuseppe Salvatore La Rosa, 60 anni, era caduto da un’impalcatura al terzo piano ed era poi stato ricoverato per un’emorragia cranica in terapia intensiva. La Direzione del Policlinico ha espresso «profondo cordoglio» e «conferma la piena collaborazione con le autorità competenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
