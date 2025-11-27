Traffico Roma del 27-11-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sta via via Carando di intensità il traffico sulla rete viaria cittadina dopo una giornata caratterizzata da non pochi disagi anche queste ore Comunque non mancano i problemi sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ancora e rallentamenti con code dalla Cassia la Salaria sempre in carreggiata interna zona sud code per incidente tra le uscite Laurentina e Pontina Eur ancora sul raccordo in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con quella traffico traffico intenso o partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in tangenziale incidente traffico congestionato in direzione dello Stadio Olimpico con le code registrate a partire da viale Castrense fino al bivio con la Roma L'Aquila è quella di domani venerdì 28 novembre sarà una giornata difficile perché si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero proclamato dai sindacati di base a rischio le corse di bussia metropolitane ma il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 così come sarà è regolare dalle 17 alle 20 dalle 21 di questa sera sciopero nel comparto ferroviario le agitazioni termineranno domani sera alle ore 21 a rischio le corse dei treni a lunga e media percorrenza per quanto riguarda le linee Regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti per i giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle ore 21 maggiori informazioni su questa altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

