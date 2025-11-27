Luceverde Roma Buonasera traffico molto intenso sull'intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo rallentamenti con code a tratti per diversi chilometri a partire dall'uscita Pisana alla Flaminia sempre in carreggiata interna contratti a partire dalla Bufalotta all'uscita La Rustica e poi dalla Prenestina fino allo svincolo Pontina Eur ancora sul raccordo in questo caso in carreggiata esterna ci sono incolonnamenti a tratti per diversi chilometri a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tiburtina in tangenziale traffico congestionato in direzione Stadio Olimpico con le code registrate a partire da via De Gasperi fino alla Salaria causa dell'afflusso dei tifosi appunto allo stadio è ancora in tangenziale permangono code dalla galleria Giovanni XXIII fino alla Salaria in direzione San Giovanni in coda sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra la tangenziale est e il raccordo direzione quindi dell'Aquila ma ci sono code per incidente verso il centro da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale quella di venerdì 28 novembre sarà una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero proclamato dai sindacati di base a rischio le corse di bussia metropolitane ma il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 dalle ore 21 di questa sera sciopero anche nel comparto ferroviario le agitazioni termineranno domani sera alle ore 21 a rischio le corse dei treni a lunga e media percorrenza per quanto riguarda le linee Regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti per i giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 alle ore 18 alle ore 21 maggiori informazioni su questa Altra notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2025 ore 19:30