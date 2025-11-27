Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati molto intenso traffico lungo la rete viaria laziale con il grosso degli spostamenti concentrato sulle strade dell'interno Andrea capitolino abbiamo traffico molto intenso solo il percorso della raccordo anulare in carreggiata interna Ci sono code tra le uscite Trionfale Ottavia e Flaminia sempre in interna code a tratti a partire da Settebagni fino all'uscita alla rustica a complicare la situazione più incidenti il primo all'altezza di San Basilio II nei pressi dell'uscita uffici finanziari ancora sul raccordo in carreggiata esterna zona sud coda tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino video con la Roma Napoli in tangenziale traffico congestionato in direzione Stadio Olimpico con le code registrati a partire da viale Castrense fino alla Salaria questo Anche a causa dell'afflusso di tifosi diretti verso punto lo stadio dove alle 18:45 è in programma Roma Midland valida per l'Europa League da registrare Inoltre un incidente avvenuto all'altezza degli who via delle Valli Conca d'Oro a sud di Roma sulla Pontina code tra casalazzara Aprilia direzione Latina qui anche per un incidente poi sulla Nettunense abbiamo code a tratti tra Pavona Cecchina Aprilia sulla via Appia brevi code per incidente tra cisterna e il bivio per Ninfa sempre sulla via Appia code all'altezza del Bivio per Latina Scalo vi sono dei lavori in tema di lavori da registrare quelli in programma sulla A1 Roma Napoli a partire dalle ore 22 e chiusura del casello di anagni-fiuggi per entrare in autostrada in direzione di Napoli ma anche per uscire per le prove niente da Roma l'aria apertura domani mattina alle ore 6 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2025 ore 18:30