Traffico Roma del 27-11-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani anche nel Lazio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore l'agitazione a Roma interesserà l'intera rete Già da stanotte non sarà garantito il servizio di bus notturni domani Poi possibili interruzioni dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio per bus metropolitane e linee termini 100 l m mare e Roma Viterbo così come te la rete dei collegamenti bus extraurbani del Lazio inizierà invece alle 21 di questa sera lo sciopero delle ferrovie che terminerà alla stessa ora di domani per il trasporto ferroviario regionale fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21

