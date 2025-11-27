Traffico Roma del 27-11-2025 ore 11 | 30

Romadailynews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna rallentamenti tra gli svincoli di Castel Giubileo e Flaminia per una dispersione di carico sempre sul raccordo code a tratti tra Montespaccato e Aurelio è ancora tra la Cassia Veientana e Selva Candida e tra le uscite di Casina e Ardeatina in carreggiata interna code tra la diramazione Roma sud e la buffa J rallentamenti in entrata nelle principali arterie cittadine a partire da raccordo in particolare Cassia Flaminia e Salaria rallentamenti in via di Santa Croce in Gerusalemme e sulla circonvallazione Gianicolense per due incidenti e rallentamenti per lavori in via dell'Amba Aradam in centro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 27 11 2025 ore 11 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2025 ore 11:30

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Traffico Roma del 27-11-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma trovati traffico intenso sul grande raccordo anulare con coda in carreggiata interna tra la Casilina e l'ardeatina è in esterna tra la ... Lo riporta romadailynews.it

traffico roma 27 11Traffico Lazio del 27-11-2025 ore 09:30 - teramo dal Grande Raccordo Anulare e la tangenziale est e prudenza per il vento che ... Come scrive romadailynews.it

traffico roma 27 11Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale - Il traffico sulle autostrade italiane del 27 novembre 2025 presenta diversi aggiornamenti importanti, tra cui la chiusura dell’entrata Bologna Fiera sulla A14 Bologna- Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Roma 27 11