Traffico Roma del 27-11-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna rallentamenti tra gli svincoli di Castel Giubileo e Flaminia per una dispersione di carico sempre sul raccordo code a tratti tra Montespaccato e Aurelio è ancora tra la Cassia Veientana e Selva Candida e tra le uscite di Casina e Ardeatina in carreggiata interna code tra la diramazione Roma sud e la buffa J rallentamenti in entrata nelle principali arterie cittadine a partire da raccordo in particolare Cassia Flaminia e Salaria rallentamenti in via di Santa Croce in Gerusalemme e sulla circonvallazione Gianicolense per due incidenti e rallentamenti per lavori in via dell'Amba Aradam in centro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

