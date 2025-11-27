Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sul grande raccordo anulare con coda in carreggiata interna dalla via Casilina la via Ardeatina esterna tra la Prenestina e la Bufalotta è nel settore o posso sempre in carreggiata esterna altre cose dalla Cassia bis alla via Aurelia incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila con cuore tra il grande raccordo anulare è l'uscita per la tangenziale in quest'ultima direzione sulla stessa tangenziale est traffico è in coda tra via Tiburtina in via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra San Lorenzo in viale Castrense verso San Giovanni code per incidente in via di Santa Croce in Gerusalemme all'altezza di via Carlo Felice incolonnamenti sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione via Laurentina traffico in coda sulla via del mare e Sulla via Ostiense a partire da Acilia in direzione Roma trafficata la via Pontina con code da Mostacciano all'Eur per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2025 ore 08:30