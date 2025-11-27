Traffico Roma del 27-11-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma trovati traffico intenso sul grande raccordo anulare con coda in carreggiata interna tra la Casilina e l'ardeatina è in esterna tra la Prenestina e la Bufalotta un tamponamento fra tre autovetture sulla diramazione Roma Sud la causa delle code tra Torrenova e grande raccordo anulare incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con code tra il grande raccordo anulare l'uscita per la tangenziale est In quest'ultima direzione sulla stessa tangenziale est traffico è in coda tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni code per traffico intenso sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città altre file sulla via Salaria tra via Cortona è l'uscita per la tangenziale incolonnamenti sulla via del mare Sulla via Ostiense a partire da Acilia in direzione Roma trafficata la via Pontina con code tra Spinaceto e l'Eur per i dettagli di queste dal treno potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

