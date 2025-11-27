Traffico Roma del 27-11-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma trovati traffico intenso sul grande raccordo anulare con coda in carreggiata interna tra la Casilina e l'ardeatina è in esterna tra la Prenestina e la Bufalotta un tamponamento fra tre autovetture sulla diramazione Roma Sud la causa delle code tra Torrenova e grande raccordo anulare incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con code tra il grande raccordo anulare l'uscita per la tangenziale est In quest'ultima direzione sulla stessa tangenziale est traffico è in coda tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni code per traffico intenso sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città altre file sulla via Salaria tra via Cortona è l'uscita per la tangenziale incolonnamenti sulla via del mare Sulla via Ostiense a partire da Acilia in direzione Roma trafficata la via Pontina con code tra Spinaceto e l'Eur per i dettagli di queste dal treno potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ho la pressoché certezza che il traffico di Roma in una sera di pioggia avrebbe convertito Gandhi alla violenza Vai su X
#Maltempo #Lazio, nubifragio a #Roma: traffico in tilt | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 27-11-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma trovati traffico intenso sul grande raccordo anulare con coda in carreggiata interna tra la Casilina e l'ardeatina è in esterna tra la ... Secondo romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità un cordiale di Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria ... Scrive romadailynews.it
Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale - Il traffico sulle autostrade italiane del 27 novembre 2025 presenta diversi aggiornamenti importanti, tra cui la chiusura dell’entrata Bologna Fiera sulla A14 Bologna- Lo riporta virgilio.it