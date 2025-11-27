Traffico Lazio del 27-11-2025 ore 17 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico molto intenso sull'intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna ci sono oppure a tratti tra le uscite Trionfale Ottavia e Flaminia sempre in carreggiata interna code a tratti a partire dalla Bufalotta fino alla Tiburtina traffico poi congestionata dal bivio con la romana quella fino all'Anagnina a complicare la situazione un incidente ancora sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino al bivio con la Roma Napoli in tangenziale traffico congestionato in direzione Stadio Olimpico con le code registrate a partire da viale Castrense fino alla Salaria a causa dell'afflusso dei tifosi allo stadio dove alle 18:45 in programma a Roma Midland valida per l'Europa League ancora in tangenziale abbiamo code dalla Farnesina fino alla Salaria in direzione di San Giovanni anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra la tangenziale est e il raccordo anulare nelle due direzioni quella di domani venerdì 28 novembre sarà una giornata molto difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero proclamato dai sindacati di base sciopero di 24 ore che scatterà alle ore 21 di questa sera e che metterà a rischio domani soprattutto il servizio di bus e metropolitane il servizio sarà comunque è regolare fino alle 8:30 e poi regolare dalle 17 alle 20 e alle 21 di domani sera inizierà un altro sciopero di 24 ore che coinvolgerà questa volta il comparto ferroviario a livello nazionale le agitazioni si protrarranno quindi fino alle ore 21 di sabato https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

