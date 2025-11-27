Traffico Lazio del 27-11-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio trovati coda di 3 Km sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dal Grande Raccordo Anulare e la tangenziale est e prudenza per il vento che soffia forte sulla 12 a Civitavecchia si lavora di notte sulla via Salaria chiusa dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina Tra Rieti e maglianello in direzione Roma per interventi di manutenzione all'interno della galleria Colle giardino da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251127fileee622ba8-a9f1-47e4-bfb6-ae28c1b466c5PmCADtRuPor2WepPxIw. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

