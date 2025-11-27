Traffico di droga smantellata banda a Roma | 130 kg di cocaina sequestrati

Roma, 27 novembre 2025 – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare, emesso dal Gip, costituisce l’epilogo delle indagini coordinate dalla Dda ed eseguite dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di polizia-economico-finanziaria di Roma, nel cui ambito sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un sodalizio organizzato e promosso da un albanese stanziato nei Paesi Bassi, il quale attraverso piattaforme di messaggistica criptata, sovraintendeva al traffico di sostanze stupefacenti di tipo cocaina sul territorio unionale, tra cui in Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il business portante era proprio quello del traffico di droga, con canali aperti nel nord Italia #Gela #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Sono 19 le persone finite in manette grazie a un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Municipale a Firenze. L’indagine ha permesso di ricostruire un sistema organizzato nell’approvvigionamento e nel traffico di droga, oltre a diversi episodi di viol Vai su X

Baby gang e traffico di droga tra Pordenone, Jesolo, Bibione e Lignano: smantellata la banda che si avvaleva dei rider per le consegne - Spaccio di droga a Jesolo, Pordenone e Lignano, violenze, musica trap e auto di grossa cilindrata: è questo lo scenario ricostruito dalla sezione antidroga della polizia di Stato che ha ... Segnala ilgazzettino.it

Smantellata maxi banda dello spaccio, fioccano le misure cautelari - FIRENZE: Due uomini avrebbero dato vita a un cartello della droga: su 19 indagati, 14 sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico ... Secondo toscanamedianews.it

Traffico di droga smantellato a Bra, 5 arresti: sequestrata anche la miscela "Purple Drank" - Cinque italiani arrestati e oltre 5 kg di droga sequestrati a Bra: la Polizia ha smantellato una rete di spaccio attiva tra giovani. Lo riporta virgilio.it