Tra Totti e Cristian tira una brutta aria | il retroscena sulle tensioni tra padre e figlio

Prima la vicenda dei diverbi con il proprietario di casa, poi la questione del presunto abbandono della figlia Isabel finita in tribunale per la denuncia di Ilary Blasi, ancora i rapporti non proprio sereni con la secondogenita Chanel: per Francesco Totti questo 2025 non è stato proprio sereno e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Tra Totti e Cristian tira una brutta aria": il retroscena sulle tensioni tra padre e figlio

