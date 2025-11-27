All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il Black Friday di Haier può essere letto come l’apertura di una stagione in cui la tecnologia diventa più accessibile, senza perdere qualità né ambizione. Poesia dello shopping? Certo, ma di fatto quello che è ad oggi il brand numero uno al mondo nei grandi elettrodomestici ha inaugurato un periodo di promozioni esteso fino al 5 dicembre, con sconti fino al 50% su tutte le categorie: frigoriferi di ultima generazione, lavatrici connesse, climatizzatori smart e piccoli device pensati per semplificare la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tra le migliori smart tv in offerta con il Black Friday ci sono anche quelle nuovissime di Haier, e questa è un'ottima notizia