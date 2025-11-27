Tra arroz e fine dining Alicante vince la scommessa di Capitale spagnola della gastronomia
(Adnkronos) – Si chiudono il 30 novembre le Giornate gastronomiche di Alicante (jornadasalc.comrestaurantes), evento di punta di una delle più frequentate città balneari della Spagna, che in questo 2025 detiene il titolo di Capitale spagnola della gastronomia. Per tutto il mese, più di 40 ristoranti hanno proposto menu speciali creati per l’occasione e a prezzi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Mi Viaje A Nueva York. . El arroz frito de TAO Uptown es increíble. A menudo, lo pedimos a domicilio. - facebook.com Vai su Facebook
Tra arroz e fine dining, Alicante vince la scommessa di Capitale spagnola della gastronomia - La città balneare nel cuore della Costa Blanca, molto frequentata per le sue spiagge, è diventata anche destinazione culinaria d'eccellenza ... Da adnkronos.com