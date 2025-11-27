Che il trasporto periferico di Roma abbia avuto dei miglioramenti è sotto gli occhi di tutti. certo, rimangono delle criticità importanti, specialmente in alcuni territori. Però, rispetto ai tempi di Roma Tpl, anche il più critico non può non constatare che siano stati fatti dei passi in avanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Tpl periferico, il trasporto è sempre più green: nel 2026 addio ai mezzi diesel