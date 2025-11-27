Totti lontano dai figli dopo la freddezza con Chanel spuntano nuovi problemi con Cristian

Ancora problemi per Francesco Totti. Nell’ultimo periodo si sarebbero complicati i rapporti con i figli più grandi dell’ex calciatore, Cristian e Chanel, che hanno rispettivamente venti e diciotto anni. Complice la lunga ed estenuante battaglia legale con Ilary Blasi e alcune incomprensioni, l’ex capitano giallorosso starebbe faticando a trovare un punto d’incontro con la sua prole. I problemi tra Francesco Totti e i figli più grandi. Da mesi si vocifera di tensioni tra Francesco Totti e sua figlia Chanel: ora pare che si sia complicato anche il rapporto con il primogenito Cristian. A farlo sapere è ancora una volta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “I due sono da poco soci di un’impresa immobiliare che sta realizzando un centro padel con palestre e piscine e via della Marigliana a Roma” ma “c’è chi parla già di prime marette”. 🔗 Leggi su Dilei.it

totti lontano dai figli dopo la freddezza con chanel spuntano nuovi problemi con cristian

Totti lontano dai figli, dopo la freddezza con Chanel spuntano nuovi problemi con Cristian

