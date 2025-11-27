Totti lontano dai figli dopo la freddezza con Chanel spuntano nuovi problemi con Cristian
Ancora problemi per Francesco Totti. Nell’ultimo periodo si sarebbero complicati i rapporti con i figli più grandi dell’ex calciatore, Cristian e Chanel, che hanno rispettivamente venti e diciotto anni. Complice la lunga ed estenuante battaglia legale con Ilary Blasi e alcune incomprensioni, l’ex capitano giallorosso starebbe faticando a trovare un punto d’incontro con la sua prole. I problemi tra Francesco Totti e i figli più grandi. Da mesi si vocifera di tensioni tra Francesco Totti e sua figlia Chanel: ora pare che si sia complicato anche il rapporto con il primogenito Cristian. A farlo sapere è ancora una volta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “I due sono da poco soci di un’impresa immobiliare che sta realizzando un centro padel con palestre e piscine e via della Marigliana a Roma” ma “c’è chi parla già di prime marette”. 🔗 Leggi su Dilei.it
