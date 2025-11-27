Toscano prepara il Catania alla sfida di Picerno | Serve il 100% momento da superare insieme

In casa Catania l’attenzione è rivolta alla trasferta di Picerno, ma la settimana è stata inevitabilmente segnata dal grave infortunio di Cicerelli. In conferenza stampa, mister Domenico Toscano ha definito l’episodio con Porro "una situazione spiacevole" ribadendo che la priorità è sostenere il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

toscano prepara catania sfidaToscano prepara il Catania alla sfida di Picerno: "Serve il 100%, momento da superare insieme" - In casa Catania l’attenzione è rivolta alla trasferta di Picerno, ma la settimana è stata inevitabilmente segnata dal grave infortunio di Cicerelli. Si legge su cataniatoday.it

toscano prepara catania sfidaIl Catania di Mimmo Toscano si prepara ad affrontare in trasferta il Picerno di Valerio... - Il Catania di Mimmo Toscano si prepara ad affrontare in trasferta il Picerno di Valerio ... msn.com scrive

toscano prepara catania sfidaCatania, Toscano commenta l’episodio Cicerelli: “non siamo stupidi, se sentiamo le dichiarazioni. Che facciano le scuse a me…” - Argomento principale, e non poteva essere altrimenti, il grave infortunio a Cicerelli e il grande ... Segnala strettoweb.com

