Toscana casa delle rarità botaniche | 62 specie di piante a rischio di estinzione 41 esistono solo in Regione
In Toscana sono 62 le specie di piante a maggior rischio di scomparsa, concentrate soprattutto negli ambienti umidi, costieri e nelle aree montane più fragili come le Alpi Apuane e l'Arcipelago Toscano. Fra queste 41 sono endemiche della regione, cioè vivono solo in Toscana: la loro estinzione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Casa Fabbrini Toscana added a new... - Casa Fabbrini Toscana - facebook.com Vai su Facebook
Sono mesi che ci ripetono un ritornello stanco: Giorgia Meloni non ha rivali, è invincibile, non ha alternative. I risultati di Campania e Puglia, dopo la Toscana, dicono invece che l’alternativa c’è, da Casa Riformista fino alla sinistra. E questa alternativa, quando Vai su X
Disturbi dell’alimentazione, in Toscana una casa aperta 24 ore su 24 per i casi più gravi - Castiglione della Pescaia (Grosseto), 25 novembre 2024 – La residenza per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna) Casa Mora apre il percorso dedicato alle persone che hanno bisogno di ... Come scrive lanazione.it
Tre nuovi agenti e una regione da scoprire: “Casa a prima vista” arriva in Toscana - in, atteso il momento di recap in salotto e apprezzato le soluzioni “fuori zona”. Segnala intoscana.it
arriva in Toscana il nuovo trio di agenti immobiliari del programma Casa a prima vista su Real Time - «Casa a prima vista» sbarca in Toscana su Real Time con dieci puntate che seguono tre agenti immobiliari nella ricerca della casa ideale, tra scenari suggestivi, sfide del mercato locale e storie di ... Secondo gaeta.it