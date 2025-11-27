Toscana casa delle rarità botaniche | 62 specie di piante a rischio di estinzione 41 esistono solo in Regione

In Toscana sono 62 le specie di piante a maggior rischio di scomparsa, concentrate soprattutto negli ambienti umidi, costieri e nelle aree montane più fragili come le Alpi Apuane e l'Arcipelago Toscano. Fra queste 41 sono endemiche della regione, cioè vivono solo in Toscana: la loro estinzione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

