Torre degli Anziani Giordani e Colasio la aprono per la prima volta | La città da 47metri di altezza

Padovaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alta 47 metri, per raggiungerla, la cima della Torre, bisogna percorrere ben 190 gradini. Ma arrivati in cima lo sforzo è premiato da una vista inedita e spettacolare. «Scopriamo una città nuova, da qui», sottolinea l'assessore Andrea Colasio che è stato tra i primi a credere nel progetto del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

torre degli anziani giordani e colasio la aprono per la prima volta la citt224 da 47metri di altezza

© Padovaoggi.it - Torre degli Anziani, Giordani e Colasio la aprono per la prima volta: «La città da 47metri di altezza»

Argomenti simili trattati di recente

Torre degli Anziani, apre a settembre il simbolo della città: «I lavori hanno consentito l'imponente restauro» - Nei giorni scorsi sono state rimosse le impalcature nelle parte superiore della torre. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Anziani Giordani Colasio