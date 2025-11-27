Torquato Tasso secondo Croce reading di Francesca de Nicolais a Palazzo Filomarino

Proseguono gli appuntamenti della rassegna multidisciplinare Un angolo di Napoli dalle pagine di Benedetto Croce organizzata dall’ Istituto italiano per gli studi storici in collaborazione con Casa del contemporaneo centro di produzione teatrale per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico della città di Napoli attraverso le opere di Croce. Una lettura tra le stanze di Benedetto Croce. Sabato 29 novembre, a 430 anni dalla morte di Torquato Tasso, Francesca de Nicolais leggerà Torquato Tasso. Su alcuni luoghi della Gerusalemme da Poesia antica e moderna di Benedetto Croce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it