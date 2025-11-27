Torquato Tasso secondo Croce reading di Francesca de Nicolais a Palazzo Filomarino

Proseguono gli appuntamenti della rassegna multidisciplinare  Un angolo di Napoli dalle pagine di Benedetto Croce  organizzata dall’ Istituto italiano per gli studi storici  in collaborazione con  Casa del contemporaneo  centro di produzione teatrale  per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico della città di Napoli attraverso le opere di Croce. Una lettura tra le stanze di Benedetto Croce. Sabato 29 novembre,   a 430 anni dalla morte di Torquato Tasso,  Francesca de Nicolais  leggerà  Torquato Tasso. Su alcuni luoghi della Gerusalemme  da Poesia antica e moderna di Benedetto Croce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

