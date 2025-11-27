Torna l’opera lirica al Teatro Comunale c’è la ' Tosca' con la soprano Maria Teresa Leva

Ferraratoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 e domenica 7 dicembre l'opera lirica torna in città. Al Teatro Comunale è infatti in programma un classico come 'Tosca', con la celebre musica di Giacomo Puccini, per una produzione che, superando rivalità e campanilismi, ha riunito insieme i teatri di Lucca, Livorno, Pisa, Ravenna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Torna l’opera lirica al Teatro Comunale, c’è la 'Tosca' con la soprano Maria Teresa Leva

