Torna l’opera lirica al Teatro Comunale c’è la ' Tosca' con la soprano Maria Teresa Leva
Venerdì 5 e domenica 7 dicembre l'opera lirica torna in città. Al Teatro Comunale è infatti in programma un classico come 'Tosca', con la celebre musica di Giacomo Puccini, per una produzione che, superando rivalità e campanilismi, ha riunito insieme i teatri di Lucca, Livorno, Pisa, Ravenna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
