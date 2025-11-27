Torna la zona rossa in Fiera per Games Week & Cartoomics

Zona rossa intorno ai padiglioni di Fiera Milano Rho anche in occasione della manifestazione Games Week and Cartoomics che si svolgerà da domani a domenica. Dopo Gastech, la fiera dell’energetico, il Salone del Mobile e Artigiano in Fiera, il Prefetto di Milano ha firmato l’ordinanza per l’istituzione di una "zona rossa" nelle aree più sensibili del quartiere fieristico per tutta la durata di tale manifestazione. "L’evento fieristico, caratterizzato dalla giovane età dei visitatori e dall’intenso numero di presenze, si preannuncia in questa prossima edizione ancora più partecipato ed attrattivo, data la prevista presenza di oltre 200 espositori e brand internazionali del gaming e dell’intrattenimento, ospiti internazionali del settore videoludico ed un’ampia area dedicata a tornei, eventi e competizioni - fa sapere la Prefettura di Milano - Il provvedimento prevede il divieto di stazionamento per i soggetti che assumono comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti e che siano stati segnalati dalle Autorità per reati in materia di stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, invasioni di terreni ed edifici, nonché per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

