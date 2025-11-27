Torna la Partita della Stella lo sport modenese in campo per i bimbi di Betlemme
Si gioca lunedì 1° dicembre, al Pala Anderlini, alle 20, la decima edizione della Partita della Stella, l’ormai storico quadrangolare di calcetto nel quale gli sportivi modenesi si sfidano per raccogliere fondi a favore dei bambini di Betlemme. L’edizione 2025 della Partita della Stella è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
