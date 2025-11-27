Torna la mostra presepi in Torre Viscontea L' anno scorso ben 13 mila visitatori

È ormai giunta alla quattordicesima edizione la mostra di presepi e diorami promossa dall'Associazione italiana amici del presepio sede di Lecco in collaborazione con il Simul. Un appuntamento fisso per migliaia di cittadini lecchesi e visitatori, che da più di 10 anni vi fanno tappa nel periodo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

