Torna la mostra presepi in Torre Viscontea L' anno scorso ben 13 mila visitatori

È ormai giunta alla quattordicesima edizione la mostra di presepi e diorami promossa dall'Associazione italiana amici del presepio sede di Lecco in collaborazione con il Simul. Un appuntamento fisso per migliaia di cittadini lecchesi e visitatori, che da più di 10 anni vi fanno tappa nel periodo.

