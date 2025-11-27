Arezzo, 27 novembre 2025 – Torna per il terzo anno La camminata dell’olio per la Fiera di Santa Caterina. Domenica 30 novembre a Monte San Savino escursione e visita a tema in occasione della Fiera di Santa Caterin a. Le associazioni Cammino della Traslazione A.S.D. affiliata C.S.I. Arezzo, la Pro Loco di Monte San Savino, con l’Az. Monteservizi, con il Patrocinio del Comune di Monte San Savino e la collaborazione dei V.S.A., organizzano per il terzo anno consecutivo una passeggiata sul tema: “L’olivo e il suo olio nell’ambiente tipico toscano”. I responsabili dell’organizzazione dichiarano: “Con questa iniziativa intendiamo promuovere anche quest’anno i valori culturali, storici, paesaggistici dell’olivo e dell’olio, tipici della Toscana e dei colli della Valdichiana, coltivati dall’uomo da migliaia di anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna La camminata dell’olio per la Fiera di Santa Caterina