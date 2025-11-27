Torna la bora giardini chiusi | è la seconda volta in una settimana
Torna la bora con forti raffiche e i giardini comunali recintati chiudono per la seconda volta in meno di una settimana. L'avviso arriva dal Comune, che annuncia la chiusura per condizioni metereologiche avverse da oggi, giovedì 27 novembre e fino al miglioramento del tempo. L'ultima volta che la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Corsa della Bora del 4 gennaio torna a sconfinare in Slovenia e introduce 11 nuove esperienze di gara. Percorsi aggiornati sul Carso, novità come la Young Trail e il format urbano con Cavana Run Club. Il tetto è fissato a 2500 iscrizioni e il 75 per cento dei - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo e raffiche di bora: oggi giardini comunali off limits in tutta la città - Una nuova giornata segnata dal maltempo e dalle raffiche di bora costringe la città ad adottare misure di sicurezza. Segnala triestecafe.it
Lars Rock Festival: le migliori band sul palco dei Giardini Pubblici - Da domani a domenica, torna la tre giorni di musica e cultura alternativa a ingresso gratuito, organizzata dal Gruppo Effetti ... Scrive lanazione.it