Torna la bora giardini chiusi | è la seconda volta in una settimana

Torna la bora con forti raffiche e i giardini comunali recintati chiudono per la seconda volta in meno di una settimana. L'avviso arriva dal Comune, che annuncia la chiusura per condizioni metereologiche avverse da oggi, giovedì 27 novembre e fino al miglioramento del tempo. L'ultima volta che la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Torna la bora, giardini chiusi: è la seconda volta in una settimana

