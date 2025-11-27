torna in vendita il pane di albosaggia

Forma, sapori, composizione. Le "declinazioni" del pane sono numerosissime. C’è, poi, quello di Albosaggia che ha una caratteristica in più. Unica. Perché è un pane che. parla. "Non è solo buono e riconoscibile, dentro ha un racconto collettivo frutto di ricerca, lavoro artigianale, tradizioni recuperate e nuove energie" assicura Ornella Forza, la presidente di Fondazione Albosaggia che con il Comune orobico, Asfo (recupero terreni abbandonati), Società agricola Fumasoni Gusmeroli e Forno Rigamonti fa parte di questo progetto di filiera corta completamente locale che porta a realizzare, appunto, con il grano tenero "tipo 1" coltivato a tre quote differenti del territorio comunale (fondovalle, a 550 e a 950 metri di quota) il " pane di Albosaggia ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

