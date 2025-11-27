Torna il Mercatino di San Nicola a Piccapietra | spettacoli gastronomia e tanti eventi in programma
L'attesa è finita: da sabato 29 novembre a martedì 23 dicembre 2025 torna in piazza Piccapietra il tradizionale Mercatino di San Nicola, il più antico mercatino natalizio di Genova, quest’anno alla sua trentaseiesima edizione. Organizzato e gestito da volontari, il Mercatino ospita un centinaio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
enpa.org/torna-il-merca… - Torna il mercatino di Natale Enpa a Faenza: regali solidali per aiutare cani e gatti Vai su X
Torna, come ogni anno, il Mercatino di Natale di Piazza Matteotti organizzato da Terliguria Confesercenti: appuntamento da sabato 29 novembre a mercoledì 24 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Mercatino di San Nicola a Piccapietra: spettacoli, gastronomia e tanti eventi in programma - L'attesa è finita: da sabato 29 novembre a martedì 23 dicembre 2025 torna in piazza Piccapietra il tradizionale Mercatino di San Nicola, il più antico mercatino natalizio di Genova, quest’anno alla su ... genovatoday.it scrive
Mercatino di San Nicola a Molfetta: pubblicata la graduatoria definitiva dei posteggi - È stata pubblicata all'albo pretorio la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posteggi del tradizionale Mercatino di San Nicola, in programma il 3, 4 e 5 dicembre 2025. Secondo molfettaviva.it
Natale, torna il Mercatino di San Nicola - Come da tradizione, dal 6 al 23 dicembre, nella consueta cornice di piazza Piccapietra riapre i battenti uno degli appuntamenti natalizi per eccellenza del capoluogo ligure: il Mercatino di ... ilsecoloxix.it scrive