Torna il Mercatino di San Nicola a Piccapietra | spettacoli gastronomia e tanti eventi in programma

L'attesa è finita: da sabato 29 novembre a martedì 23 dicembre 2025 torna in piazza Piccapietra il tradizionale Mercatino di San Nicola, il più antico mercatino natalizio di Genova, quest’anno alla sua trentaseiesima edizione. Organizzato e gestito da volontari, il Mercatino ospita un centinaio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

