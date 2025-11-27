Torna il mercatino di Natale ai Passi del Gruppo Missione Africa
Pisa, 27 novembre 2025 - Questo fine settimana, sabato 29 novembre e domenica 30 novembre, all'interno dei locali della parrocchia Immacolata nel quartiere I Passi (via Vincenzo Cuoco 1, Pisa), torna il Mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Missione Africa – GMA Ets, una delle iniziative di solidarietà più seguite dal territorio. L’appuntamento, ormai tradizionale per molti residenti, unisce l’atmosfera natalizia alla possibilità di sostenere un progetto concreto di sviluppo in Etiopia. Il mercatino di Natale del Gruppo Missione Africa proporrà una vendita straordinaria di beneficenza con una vasta selezione di articoli: oggetti da regalo, artigianato artistico, piccoli pezzi unici realizzati a mano, cosmetici naturali, decorazioni natalizie, articoli per la casa e una sezione dedicata all’abbigliamento vintage. 🔗 Leggi su Lanazione.it
