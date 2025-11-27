Torna a Como il Natale con le Palle del Krudo

Quicomo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio comasco: Natale con le palle, l’evento benefico ideato nel 2009 dall’artista Enzo Santambrogio e giunto alla sua quindicesima edizione. A ospitare la serata saranno, come da tradizione, Davide De Ascentis e Cesare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

torna a como il natale con le palle del krudo

© Quicomo.it - Torna a Como il Natale con le Palle del Krudo

