Torna a Como il Natale con le Palle del Krudo
Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio comasco: Natale con le palle, l’evento benefico ideato nel 2009 dall’artista Enzo Santambrogio e giunto alla sua quindicesima edizione. A ospitare la serata saranno, come da tradizione, Davide De Ascentis e Cesare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
ALBERT CLUB TORNA NEGLI ANNI '90! VENERDÌ 12 DICEMBRE Como (CO) Voglio Tornare Negli Anni 90 ® • Albert Club, Como (CO)
Nico Paz lascia il Como e torna al Real Madrid a gennaio? La situazione
Natale con le palle, svelata la gran sorpresa 2025: collaborazione con il Como 1907 e Accademia Galli - Come raccontavamo nei giorni scorsi torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio comasco: Natale con le palle, l'evento benefico ideato nel 2009 dall'artista Enzo Santambrogio
Como presenta il suo Natale 2025: accensione dell'albero, mercatini e tantissimi eventi in tutta la città - Bodero Maccabeo: "Sinergie, sicurezza e una regia unitaria per un Natale davvero cittadino"
Como, un Natale migliore per i bimbi in difficoltà: torna l'iniziativa Giocattolo Sospeso, come aiutare - Il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, è iniziata ufficialmente la quinta edizione del Giocattolo Sospeso, un progetto benefico ideato da Associazione