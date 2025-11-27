Torino sfregia una coetanea incidendole sul viso una V con l’accendino | 14enne condannata a 3 anni e 7 mesi

Prima gli insulti fuori dalla scuola, poi l’aggressione. Una 14enne, nel mese di febbraio scorso a Torino, ha inciso con un accendino una “V” di vendetta sul viso di una coetanea dopo averla bloccata per terra. Adesso la ragazzina è stata condannata dal Tribunale per i minorenni a 3 anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione. La procura minorile, come riporta Corriere Torino, aveva chiesto 3 anni e 2 mesi. Pochi giorni dopo l’aggressione la 14enne era stata arrestata e portata in una comunità. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la ragazzina avrebbe aggredito la coetanea – che conosceva solo di vista – perché aveva mostrato interesse verso un ragazzo della sua cerchia di amici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

