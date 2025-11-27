Torino | in un video l’aggressione a Marco Veronese ucciso a Collegno

L’ aggressione a Marco Veronese, imprenditore 39enne ucciso nella notte del 23 ottobre a Collegno, in provincia di Torino, sotto casa dei genitori, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona. Il video è stato diffuso questa mattina, giovedì 27 novembre. Anche sulla base di queste immagini, i carabinieri di Torino, coordinati dalla procura diretta da Giovanni Bombardieri, hanno proceduto all’ arresto del presunto autore dell’omicidio, Michele Nicastri, fidanzato dell’ex compagna della vittima che con la donna aveva avuto dei figli. Lo scorso 4 novembre, la procura aveva comunicato il fermo di Nicastri, “una persona legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima, che ha confessato l’omicidio “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

