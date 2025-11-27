Tor Tre Teste | dopo lo stupro della 18enne il Comitato Remigrazione sfida silenzio e buonismo

Roma, 27 nov – A Tor Tre Teste, nel luogo in cui una ragazza di 18 anni è stata violentata davanti al fidanzato da un branco di stranieri, il Comitato Remigrazione e Riconquista ha riportato al centro della scena una questione che parte della politica continua a rimuovere. Ieri sera, con un blitz mirato, i militanti hanno esposto uno striscione che recitava «contro i criminali d’importazione, unica risposta remigrazione», accompagnato da fumogeni e bandiere tricolori. È stata un’azione simbolica ma puntuale, perché ha colpito il cuore di un quartiere che da anni vive un degrado strutturale e una presenza criminale ormai fuori controllo, frutto diretto delle politiche di accoglienza senza limiti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Tor Tre Teste: dopo lo stupro della 18enne il Comitato Remigrazione sfida silenzio e buonismo

