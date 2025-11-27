TOPOLINO alla Milan Games Week & Cartoomics 2025
In occasione di Milan Games Week & Cartoomics – di scena dal 28 al 30 novembre nei padiglioni di Rho Fiera (Milano) – Topolino magazine si prepara a sorprendere i suoi lettori con un numero tutto da scoprire. Per l’occasione, su Topolino 3653 del settimanale – da mercoledì 26 novembre in edicola, fumetteria, su Panini.it e poi, naturalmente, in Fiera – si rinnova il sodalizio tra Disney e Marvel con il primo episodio di Zio Paperone, il papero più potente della terra, disponibile a fine giornale, con senso di lettura rovesciato, e introdotto da una splendida copertina realizzata da Gabriele Dell’Otto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo il successo dell’operazione editoriale di Topolino per celebrare la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, questo volume speciale punta a valorizzare nello specifico il dialetto milanese, con la ripubblicazione della storia Zio Paperone e il P. - facebook.com Vai su Facebook
Tutto quello che dovete sapere di Milan Games Week & Cartoomics 2025 - Tra pochi giorni e prenderà il via la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics a Fiera Milano dal 28 al 30 novembre. Riporta msn.com
Milan Games Week & Cartoomics: ecco il programma completo - Il Milan Games Week & Cartoomics si svolgerà alla Fiera Milano dal 28 al 30 novembre e includerà un programma ricco di eventi e ospiti. Si legge su vgmag.it
Milan Games Week & Cartoomics 2025 punta sull’interconnessione tra umano e digitale - L'edizione 2025 di Milan Games Week & Cartoomics avrà luogo a Fiera Milano dal 28 al 30 novembre, con il tema centrale "OnLife". Come scrive techprincess.it