TOPOLINO alla Milan Games Week & Cartoomics 2025 

Nerdpool.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione di  Milan Games Week & Cartoomics  – di scena  dal 28 al 30 novembre  nei padiglioni di Rho Fiera (Milano) –  Topolino  magazine si prepara a sorprendere i suoi lettori con un numero tutto da scoprire. Per l’occasione, su   Topolino  3653  del settimanale – da  mercoledì 26 novembre  in edicola, fumetteria, su  Panini.it  e poi, naturalmente, in Fiera – si rinnova il sodalizio tra  Disney e Marvel  con il primo episodio di  Zio Paperone, il papero più potente della terra, disponibile a fine giornale, con senso di lettura rovesciato, e introdotto da una splendida copertina realizzata da  Gabriele Dell’Otto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

