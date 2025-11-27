TOPOLINO alla Milan Games Week & Cartoomics 2025 

In occasione di Milan Games Week & Cartoomics – di scena dal 28 al 30 novembre nei padiglioni di Rho Fiera (Milano) – Topolino magazine si prepara a sorprendere i suoi lettori con un numero tutto da scoprire. Per l’occasione, su Topolino 3653 del settimanale – da mercoledì 26 novembre in edicola, fumetteria, su Panini.it e poi, naturalmente, in Fiera – si rinnova il sodalizio tra Disney e Marvel con il primo episodio di Zio Paperone, il papero più potente della terra, disponibile a fine giornale, con senso di lettura rovesciato, e introdotto da una splendida copertina realizzata da Gabriele Dell’Otto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

