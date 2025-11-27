Top Milan News | le parole di Tomori e Rabiot due nuovi infortuni verso la Lazio e novità di mercato

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 27 novembre 2025: due interviste ai protagonisti rossoneri, novità su due infortuni verso la Lazio e alcune voci di mercato verso gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Top Milan News: le parole di Tomori e Rabiot, due nuovi infortuni verso la Lazio e novità di mercato

#Rabiot: "Il #Milan mi voleva anche lo scorso anno: ero svincolato e abbiamo parlato. Quest'anno a inizio mercato #Allegri mi ha detto: 'Vediamo cosa succede' e qualcosa è successo davvero. Non so come fa, ma prevede anche il futuro (ride, ndr)". (gazzetta) Vai su X

Maignan Milan, Cruciani rivela un retroscena: il francese è rimasto grazie a lui! Le parole. Segui le ultimissime - Segui le ultimissime La vittoria del Milan nel recente Derby ha scatenato analisi approfondite sul valore d ... Secondo milannews24.com

La Gazzetta apre con le parole di Rabiot: "Il mio Milan nato per vincere" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di Adrien Rabiot: "Il mio Milan nato per vincere". Lo riporta milannews.it

Barella torna sul Derby e avverte l'Inter: «Il Milan...» - Barella paragona lo stile di gioco del Milan a quello degli spagnoli e ammette: la sconfitta brucia, ci è mancata la cattiveria sotto porta La ferita del Derby perso brucia ancora in casa nerazzurra, ... Scrive milannews24.com