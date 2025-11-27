Toni critica Chivu | Non ho capito questa mossa sembrava che…

Inter News 24 Le parole di Luca Toni, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Negli studi di Amazon Prime Video, Luca Toni ha commentato la sconfitta dell’ Inter contro l’ Atletico Madrid, focalizzandosi in particolare sulle scelte tattiche di Cristian Chivu. L’ex attaccante della Nazionale ha sottolineato come alcune decisioni, in particolare le sostituzioni, abbiano influenzato il corso della partita. Toni ha espresso perplessità sulle uscite di Piotr Zielinski e Bonny, due dei giocatori più in forma del momento, che sono stati sostituiti in un momento cruciale della gara, quando l’Inter stava cercando di mantenere il controllo del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

