Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas': le parole su Maldini e sulla pressione al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tomori: “Quando realizzai di star parlando con Maldini ero scioccato. Al Milan…”

Tomori dopo il rigore sbagliato dell’Anti-Modric: Gli urla in faccia, lo stuzzica, lo punzecchia… “Fratè, te l’avevo detto che oggi era NO-LOOK… ma per te è NO-GOL!” Due minuti dopo: ? Li trovi seduti insieme al ristorante, Tomori che ride e l’altro che dic - facebook.com Vai su Facebook

Tomori sicuro sul Milan: «Voglio raggiungere quel grande obiettivo. Su Ibrahimovic vi dico questo» - Tomori, futuro, ambizioni e retroscena rossoneri: l’intervista integrale tra Inghilterra, Milan e grandi sfide Fikayo Tomori, pilastro difensivo del Milan, si è raccontato a tutto campo nel podcast Fi ... Segnala calcionews24.com

Tomori: "Milan miglior scelta che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro. Scudetto 2022? Incredibile" - Fikayo Tomori, intervenuto a podcast FilthyFellas, ha rilasciato queste dichiarazioni: Sulla nazionale inglese: "Ho parlato durante l'estate con Thomas Tuchel per conoscere le ... Come scrive milannews.it

Tomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro"Tomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il ... - Il difensore rossonero ha ricordato lo scudetto del 2022 e ha raccontato le sfide con Ronaldo e Ibrahimovic Fikayo Tomori ha ripercorso la sua esperienza rossonera in un'intervista rilasciata al podca ... msn.com scrive