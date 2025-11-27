Tomori | Milan? La scelta migliore che potessi fare Maldini e Massara mi chiesero…

Il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas': le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tomori: “Milan? La scelta migliore che potessi fare. Maldini e Massara mi chiesero…”

Il Milan, con in campo il trio titolare Tomori-Gabbia-Pavlovic, ha incassato una media di 0,55 gol a partita. Anche senza uno dei tre componenti, la media sale a 1.3 ogni gara - facebook.com Vai su Facebook

FORMAZIONE UFFICIALE del #Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao. #InterMilan #Derby Vai su X

Tomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro" - Fikayo Tomori ha ripercorso la sua esperienza rossonera in un'intervista rilasciata al podcast FilthyFellas. Si legge su msn.com

