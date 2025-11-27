Tomori | Milan? La scelta migliore che potessi fare Maldini e Massara mi chiesero…

Pianetamilan.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas': le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

tomori milan la scelta migliore che potessi fare maldini e massara mi chiesero8230

© Pianetamilan.it - Tomori: “Milan? La scelta migliore che potessi fare. Maldini e Massara mi chiesero…”

News recenti che potrebbero piacerti

tomori milan scelta miglioreTomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro" - Fikayo Tomori ha ripercorso la sua esperienza rossonera in un'intervista rilasciata al podcast FilthyFellas. Si legge su msn.com

tomori milan scelta miglioreTomori: "Milan la miglior scelta che potessi fare, non è stato difficile trasferirmi" - Fikayo Tomori, intervenuto a podcast FilthyFellas, ha rilasciato queste dichiarazioni:  Sull'esperienza in Italia: "Ho sempre saputo che avrei giocato all'estero, non ... milannews.it scrive

tomori milan scelta miglioreTomori: "Milan miglior scelta che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro. Scudetto 2022? Incredibile" - Fikayo Tomori, intervenuto a podcast FilthyFellas, ha rilasciato queste dichiarazioni:  Sulla nazionale inglese: "Ho parlato durante l'estate con Thomas Tuchel per conoscere le ... Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Tomori Milan Scelta Migliore