Tomori | Milan la miglior scelta che potessi fare Scudetto 2022 incredibile Su Ibra e Maldini …

27 nov 2025

Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997 che gioca nel Milan dal gennaio 2021, si è raccontato al podcast 'FilthyFellas': interessanti dichiarazioni su passato e presente rossonero. Spoiler: contiene i festeggiamenti per lo Scudetto 2022!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

tomori milan miglior sceltaTomori: "Milan miglior scelta che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro. Scudetto 2022? Incredibile" - Fikayo Tomori, intervenuto a podcast FilthyFellas, ha rilasciato queste dichiarazioni:  Sulla nazionale inglese: "Ho parlato durante l'estate con Thomas Tuchel per conoscere le ... milannews.it scrive

Tomori: "Ibra è la persona più competitiva che io abbia mai conosciuto nella mia vita, in tutto. Leao è da Pallone d'oro" - Tomori: "Milan miglior scelta che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro. Come scrive msn.com

tomori milan miglior sceltaTomori: “Ibra la persona più competitiva che abbia mai conosciuto” - Tomori si racconta al podcast Filthy Fellas: primo periodo al Milan, ritorno in nazionale, top 3 compagni e aneddoti su Ibrahimovic e CR7. Segnala msn.com

