Tommaso Donadoni in Un professore 3 | età ruolo e curiosità sul film

Con un'età di appena 21 anni, Tommaso Donadoni è nato il 17 febbraio 2004 a Bergamo. La sua altezza, anche se non confermata ufficialmente, si aggira probabilmente oltre un metro e ottanta centimetri. Sulla sua famiglia si conosce poco, tranne che avrebbe una sorella di nome Benedetta. background e percorso professionale. Iniziando la sua carriera come TikToker, Tommaso ha conquistato popolarità sui social durante la pandemia. Il suo desiderio di diventare attore si è gradualmente avverato, portandolo a partecipare a progetti televisivi e cinematografici.

