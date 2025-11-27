Tombe scardinate e rame rubato | assalto notturno al cimitero di Grandate famiglie sotto choc

Un grave episodio di vandalismo, con possibili finalità predatorie, ha colpito il cimitero di Grandate nelle ore notturne. Questa mattina, all’apertura, i primi visitatori hanno trovato un panorama devastante: lapidi divelte, lastre spostate e alcuni elementi di copertura delle tombe. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tombe scardinate e rame rubato: assalto notturno al cimitero di Grandate, famiglie sotto choc

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Predoni di rame in azione al cimitero: "Rubati vasi e danneggiate le tombe" - La rabbia dei parenti dei cari estinti per l’ennesima razzia a Pontelagoscuro da parte dei soliti ignoti "Non hanno rispetto. msn.com scrive

Furti in tombe e cappelle a Sannazzaro, spariscono vasi di rame e anche fiori dalle lapidi – Cosa si rischia - Nei giorni precedenti la ricorrenza della festa dei defunti a Sannazzaro, dal camposanto di via Pavia, mani ignote hanno ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Furti di rame, saccheggiate 700 tombe - La banda dell oro rosso che da tempo sta depredando i camposanti dell Altomilanese, nei giorni scorsi è tornata ... ilgiornale.it scrive