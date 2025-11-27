Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere
Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,34 EUR (+0,34%) Ore 17.35 del 27 NOVEMBRE 2025. Apertura 2,35 Massimo 2,38 Minimo 2,33 Capitalizz. 887,14 Mld Chiusura prec. 2,34 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Juve Stabia chiede alla FIGC un titolo storico Il club campano ha presentato alla Federazione la richiesta di riconoscere un titolo onorifico per il campionato 1944-45, vinto nel torneo dell’Italia Liberata. Una stagione in cui, causa guerra, la finale con lo Sp - facebook.com Vai su Facebook
La Juventus scivola in Borsa dopo l'aumento di capitale "lampo" da 97,8 milioni - La quotazione scende ai minimi da febbraio e si allinea al prezzo di emissione delle azioni fissato a 2,58 euro per azione all'esito del collocamento ... Da ilsole24ore.com
Juventus, tonfo in Borsa dopo l'aumento di capitale: titolo giù dell'8,41% - I mercati europei chiudono l’ultima seduta della settimana in affanno, appesantiti dal clima di cautela che domina tra gli investitori. Lo riporta tuttojuve.com
Gli analisti: Juventus uno dei motivi dell'elevato sconto sul NAV di Exor - Il titolo del club bianconero cede il 5% in Borsa dopo il collocamento dell’aumento di capitale per un totale di circa 98 milioni di euro. Lo riporta calcioefinanza.it