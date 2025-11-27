“Sui Tirocinanti inclusione sociale bisogna smetterla con l'imbroglio della stabilizzazione. Ai calabresi e a questi lavoratori bisogna dire la verità. Sono state stanziate delle risorse europee che hanno un termine ben preciso di tre anni”.È quanto afferma il consigliere regionale del Partito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Tis, Falcomatà in aula: "Bisogna smetterla con l'imbroglio della stabilizzazione"