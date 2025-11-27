Tis Falcomatà in aula | Bisogna smetterla con l' imbroglio della stabilizzazione
“Sui Tirocinanti inclusione sociale bisogna smetterla con l'imbroglio della stabilizzazione. Ai calabresi e a questi lavoratori bisogna dire la verità. Sono state stanziate delle risorse europee che hanno un termine ben preciso di tre anni”.È quanto afferma il consigliere regionale del Partito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
FALCOMATÀ: «E' ORA DI FINIRLA CON L'IMBROGLIO DEI TIS, FINITE LE RISORSE TRIENNALI LA RESPONSABILITÀ RICADRÀ SOLO SUI COMUNI» Il Consigliere del Partito Democratico è intervenuto in aula durante i lavori del Consiglio regionale della - facebook.com Vai su Facebook
Consiglio comunale, Falcomatà: "Un saluto all’aula, ma non un saluto alla città: quello lo farò fuori da qui" ift.tt/H7fhLFK ift.tt/a9XyhHQ Vai su X