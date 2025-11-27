Tis Falcomatà in aula | Bisogna smetterla con l' imbroglio della stabilizzazione

Reggiotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sui Tirocinanti inclusione sociale bisogna smetterla con l'imbroglio della stabilizzazione. Ai calabresi e a questi lavoratori bisogna dire la verità. Sono state stanziate delle risorse europee che hanno un termine ben preciso di tre anni”.È quanto afferma il consigliere regionale del Partito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

tis falcomat224 in aula bisogna smetterla con l imbroglio della stabilizzazione

© Reggiotoday.it - Tis, Falcomatà in aula: "Bisogna smetterla con l'imbroglio della stabilizzazione"

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Tis Falcomat224 Aula Bisogna