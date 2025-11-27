Tir a fuoco sull' autostrada

Casertanews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tir in fiamme sull'autostrada. E' quanto accaduto, verso le 3 del mattino, sulla A1 al km 672 in direzione Roma nel comune di Teano dove un autoarticolato è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente del mezzo si è fermato sulla corsia di emergenza in attesa dei vigili del fuoco.La squadra dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

tir a fuoco sull autostrada

© Casertanews.it - Tir a fuoco sull'autostrada

Scopri altri approfondimenti

tir fuoco sull autostradaForlì, tir che trasporta medicinali si ribalta sulla A14 - 31 di questa notte, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sull’Autostrada A14, al Km 79. Si legge su corriereromagna.it

tir fuoco sull autostradaIncidente grave sulla A10: bus tampona camion tra Arenzano e Varazze - Grave tamponamento in galleria A10 tra Arenzano e Varazze: un pullman turistico urta un tir, donna trasportata in elicottero ... Secondo ligurianotizie.it

tir fuoco sull autostradaTir incastrato in autostrada, riaperta la A10 verso Genova dopo 4 ore - Savona ha messo in tilt la viabilità questa mattina a partire dalle 8. Riporta primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Tir Fuoco Sull Autostrada