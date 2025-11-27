Tir a fuoco sull' autostrada
Tir in fiamme sull'autostrada. E' quanto accaduto, verso le 3 del mattino, sulla A1 al km 672 in direzione Roma nel comune di Teano dove un autoarticolato è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente del mezzo si è fermato sulla corsia di emergenza in attesa dei vigili del fuoco.La squadra dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
